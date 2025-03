O kolejnych działaniach Waszyngtonu piszą dziennikarze "The New York Times", powołując się na źródła dobrze zaznajomione ze sprawą. Ma być to kolejny gest ze strony Białego Domu w kierunku Kremla potwierdzający, że Donald Trump chce naprawiać stosunki z Rosją, łagodząc rzekomy agresywny kurs, który zapoczątkował Joe Biden.