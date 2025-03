Zeznania Barbary Skrzypek w prokuraturze. Media dotarły do szczegółów

"Jej (Barbary Skrzypek - red.) zeznania oznaczają, że Kaczyński posługiwał się sfałszowanym lub co najmniej nieważnym pełnomocnictwem. Dla prezesa PiS może to oznaczać problemy" - informują media, ujawniając szczegóły przesłuchania bliskiej współpracownik prezesa PiS. Do szczegółów przesłuchania dotarła "Gazeta Wyborcza". Zdaniem lidera PiS zeznania Barbary Skrzypek zostały sfałszowane.