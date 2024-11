Wybory USA 2024. Dmitrij Miedwiediew obraził Kamalę Harris

"Nie mamy powodu, aby mieć jakieś wysokie oczekiwania" - oświadczył Miedwiediew. Jednocześnie stwierdził, że wybory w Stanach Zjednoczonych "nic nie zmienią" dla Federacji Rosyjskiej , gdyż "stanowiska kandydatów w pełni odzwierciedlają ponadpartyjny konsensus co do konieczności pokonania Rosji ".

Wojna w Ukrainie a wybory w USA. "Liczy się tylko jedno"

Już wcześniej Miedwiediew próbował ingerować w wybory w Stanach Zjednoczonych. W sobotę oświadczył, że niezależnie czy to Kamala Harris czy Donald Trump obejmie urząd prezydenta, to jeśli któreś z nich zdecyduje się dalej wspierać Ukrainę, będzie to "droga do piekła".