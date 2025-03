Tragiczny pożar w Macedonii Północnej. Szokujące ustalenia służb

Oprac.: Joanna Mazur Aktualizacja

Właściciel klubu w Koczani w Macedonii Północnej, gdzie doszło do pożaru, nie miał odpowiedniej licencji - poinformował minister spraw wewnętrznych Pancze Toszkowski. Jak dodał, sprawa badana jest pod kątem korupcji. Wśród podejrzanych, którzy trafili do aresztu, są byli urzędnicy tamtejszego resortu gospodarki. W pożarze dyskoteki, do którego doszło z soboty na niedzielę, życie straciło 59 osób, w tym członkowie występującego zespołu.