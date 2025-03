Marco Rubio podkreślił w wywiadzie dla CBS News, że mamy do czynienia ze "skomplikowaną, trzyletnią wojną, toczoną na bardzo długim froncie militarnym, o wielkiej złożoności". - Nikt nie mówi, że jest łatwo, ale chcę, żeby wszyscy zrozumieli, że taki jest plan - mówił, tłumacząc, że plan A zakłada zawieszenie broni , aby możliwe było przejście do planu B.

Sekretarz stanu USA dodał, że trudno jest dojść do porozumienia w sprawie ostatecznego zakończenia wojny, dopóki "oni do siebie strzelają". Zaznaczył, że nie ma mowy o drugiej fazie planu, bez realizacji pierwszej. Zapewnił, że to dlatego Donaldowi Trumpowi zależy na przeforsowaniu propozycji.

- To będzie trudne. Wymagać to będzie mnóstwa ciężkiej pracy i ustępstw z obu stron, ale jest to konieczne. Ta wojna nie może trwać dalej. Prezydent dał temu wyraz i robi wszystko, co w jego mocy, aby położyć kres temu zjawisku - skwitował Rubio.