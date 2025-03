Pierwsze takie wyniki Trumpa w sondażu. "Najwyższy w całej karierze"

Obecny wskaźnik akceptacji pracy prezydenta USA jest najwyższy w całej jego karierze politycznej - wynika z sondażu przeprowadzonego przez NBC News. Badanie wskazuje jednocześnie, że aprobata dla demokratów - partii opozycyjnej - spadła do 27 proc., co jest najniższym wynikiem od 1990 roku. W oczy rzucają się także inne zmiany w podejściu Amerykanów do działań Trumpa.