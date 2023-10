W pierwszych dniach przyszłego tygodnia ma również dojść do wspólnego oświadczenia liderów partii obecnej opozycji. - Jestem przekonany, że to najlepsza kandydatura - powiedział Borys Budka po posiedzeniu zarządu.

Wybory 2023: Donald Tusk z misją tworzenia rządu. Zarząd PO podjął decyzję

Borys Budka poinformował również, że Donald Tusk uda się w przyszłym tygodniu do Brukseli, by spotkać się z liderami państw europejskich. - To normalne, że robimy wszystko, by pozycja Polski na arenie międzynarodowej wróciła na należne miejsce - podkreślił.