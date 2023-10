Ostateczne wyniki wyborów. Wszystko już jasne

Znamy wyniki wyborów do Sejmu. Po przeliczeniu danych ze 100 proc. obwodów Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że największą liczbę głosów zebrało Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie to może cieszyć się poparciem 35,38 proc. Polaków. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Wygrana PiS nie przekłada się jednak na samodzielną większość, co oznacza, że szansę na rządzenie krajem zyskuje dotychczasowa opozycja.