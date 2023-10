15 października Polacy ruszą do urn, aby wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wcześniej w trakcie kampanii wyborczej usłyszeli wiele obietnic i pomysłów na rozwój kraju.

Wybory 2023. Bezpartyjni Samorządowcy - program

Bezpłatna komunikacja - to jeden z podstawowych postulatów przedstawianych przez komitet. Sprawny transport publiczny ma doprowadzić do otwarcia nowych rynków pracy i poprawy dostępu do dobrej edukacji dla dzieci.

Zerowy PIT - to kolejny pomysł promowany przez Bezpartyjnych Samorządowców. Rozwiązanie byłoby rozszerzeniem już istniejących przepisów wprowadzonych przez partię rządzącą. Obecnie z podatku PIT zwolnieni są obywatele do 26 roku życia. Zdaniem komitetu należy wprowadzić to rozwiązanie dla wszystkich Polaków, co doprowadzi do około 15-procentowej podwyżki pensji.