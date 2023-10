Wybory 2023. Kiedy głos jest nieważny?

Głos w wyborach parlamentarnych będzie uznany za nieważny, jeśli zakreślimy więcej niż jednego kandydata w wyborach do Sejmu lub w wyborach do Senatu . Podczas oddawania głosu musimy być uważni, ponieważ nie otrzymamy drugiej karty wyborczej w przypadku zakreślenia niewłaściwego kandydata .

Wybory parlamentarne 2023. Ile głosów było nieważnych w wyborach parlamentarnych w 2019 roku?

Wybory 2023. Referendum - co jest ważne w trakcie głosowania?

Referendum odbędzie się tego samego dnia, co wybory, w tych samych lokalach wyborczych. Do zagłosowania w referendum każdy głosujący otrzyma kartę referendalną . Jak zagłosować?

Głos w referendum nie będzie liczony do wyniku, jeśli nie postawimy znaku "X" przy żadnej odpowiedzi . Za błąd uznaje się również zaznaczanie zarówno odpowiedzi "Tak", jak i "Nie". Możemy jednak odpowiedzieć poprawnie jedynie na wybrane pytania - wówczas odpowiedź zostanie policzona do danej puli.