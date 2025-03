Śmierć Barbary Skrzypek. Jarosław Kaczyński przedstawił dowody. "Wszystko było nielegalne"

Istnieje związek między przesłuchaniem Barbary Skrzypek a jej późniejszą śmiercią - przekonywał w środę Jarosław Kaczyński, powołując się na badania naukowe. Prezes PiS wrócił także do kwestii niedopuszczenia pełnomocnika kobiety do przesłuchania. Jego zdaniem "wszystko, co działo się podczas przesłuchania kobiety, było nielegalne".