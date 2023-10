Do zaplanowanych na 15 października wyborów parlamentarnych pozostało 13 dni. Czynne prawo wyborcze - czyli możliwość głosowania - przysługuje wszystkim pełnoletnim obywatelom Polski , którzy nie zostali pozbawieni praw publicznych i nie są ubezwłasnowolnieni.

Mimo, że do "święta demokracji" pozostało niespełna dwa tygodnie, wielu Polaków wciąż nie wie, na kogo oddać swój głos. Według najnowszego sondażu to wciąż 8,5 proc. osób deklarujących udział w wyborach. To ich decyzja może ostatecznie zaważyć na tym, kto wygra wybory.