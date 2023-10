Wybory parlamentarne 2023. Kiedy głosowanie?

Kampania wyborcza trwa do 13 października 2023 roku . Od tego dnia o północy nastaje cisza wyborcza , która będzie obowiązywać do 15 października 2023 do godziny 21:00, kończącej głosowanie.

Wybory 2023. Jak głosować?

Aby zagłosować podczas wyborów 2023 , należy udać się do lokalu wyborczego, koniecznie z dowodem osobistym . Za jego pomocą członek komisji wyborczej potwierdzi naszą tożsamość i wyda dwie karty do głosowania. Ich odebranie potwierdzamy podpisem. W niektórych przypadkach możliwe jest głosowanie korespondencyjne.

Jedna karta dotyczy kandydatów do Senatu, a druga do Sejmu. W obu przypadkach stawiamy znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata , na którego chcemy zagłosować .

Dla niezdecydowanych wyborców przygotowano natomiast "Latarnik Wyborczy" . Pomaga on zestawić swoje poglądy z postulatami partii i zweryfikować, do kogo nam najbliżej. Test można wykonać TUTAJ.

Lista wszystkich komitetów. Kto startuje w wyborach?

Referendum a wybory 2023

Wybory 2023. Okręgi wyborcze - podział

Wybory 2023. Jakie dokumenty wziąć ze sobą?

Po stawieniu się w lokalu wyborczym i podejściu do stolika komisji, musimy okazać dokument, który potwierdzi, że "my to my" i pozwoli na odnalezienie właściwego wiersza w spisie wyborców.