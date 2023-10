Wybory 2023. Ile zarabiają senatorowie w Polsce?

Na zarobki senatorów składa się kilka części. Przede wszystkim przysługuje im uposażenie senatorskie. Odpowiada ono wynagrodzeniu podsekretarza stanu w ministerstwie i ustalone jest na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe , z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Obecnie uposażenie senatorskie wypłacane jest co miesiąc i wynosi 12 826,64 zł brutto .

Oznacza to, że senatorowie co miesiąc otrzymują wynagrodzenie o wysokości 16 834,97 zł brutto.

Wybory do Senatu 2023. Na jakie dodatki może liczyć senator?

Uposażenie i dieta parlamentarna to jednak nie wszystkie dodatki, na które może liczyć senator. Jeśli prowadzi on biuro senatorskie, które w założeniu ma pomagać mu w wykonywaniu obowiązków, może liczyć na ryczałt. W 2023 roku wynosi on 19 tys. zł na każde biuro.