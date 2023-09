Wybory 2023 będą znacznie różnić się od tych przeprowadzonych w 2019 roku. Polacy przebywający za granicą, w tym w Niemczech czy we Francji, nie zagłosują korespondencyjnie. Co więcej - komisje poza granicami będą miały dokładnie 24 godziny na przeliczenie i przesłanie głosów do Warszawy. W przypadku spóźnienia w danej komisji, wybory zostaną uznane za niebyłe.