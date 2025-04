Do 3 kwietnia do tej grupy, zamiast prok. Oniszczuka, należał prok. Grzegorz Talarek, ściągnięty z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Powodów tej zmiany nie ujawniono.

- Ma już wymagany wiek, więc to zrozumiałe - przekazały osoby, które go znają. Pytania rodzi jednak fakt, że wiek uprawniający do emerytury Kassyk miał już rok temu, gdy wchodził do zespołu i wówczas o odejściu nie myślał.