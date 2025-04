W kolejnym dniu rekonwalescencji w Watykanie po ciężkim obustronnym zapaleniu płuc papież Franciszek , którego wózek pchał jego osobisty pielęgniarz Massimiliano Strappetti , przybył do bazyliki, by osobiście zobaczyć rezultaty prowadzonych tam prac konserwatorskich i podziękować zaangażowanym w nie osobom. Rozmawiał między innymi z dwiema konserwatorkami.

Na wideo opublikowanym na platformie X widać chwilę przybycia Franciszka do bazyliki Świętego Piotra . Miał na sobie codzienne ubranie : czarne spodnie, biały sweter, a jego ramiona okrywał pled. Zauważalna była również kaniula nosowa, przez którą podawano mu tlen.

Podeszło do niego dziecko, którego Franciszek zapytał o imię. Chłopiec przywitał się z papieżem.

- To potwierdza, że to jest papież niespodzianek. Są według mnie wszystkie znaki świadczące o powrocie do zdrowia - tak nieoczekiwaną obecność Franciszka w bazylice skomentował w rozmowie z agencją Ansa ojciec Enzo Fortunato.