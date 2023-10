Wybory 2023. Subwencja partyjna. Kto może, a kto nie?

Co więcej, jeśli członkowie jednej partii startowali z list innego ugrupowania, również nie przysługuje im prawo do funduszy.

Na podstawie art. 28 ustawy o partiach politycznych do otrzymywania subwencji uprawnione są partie, które w wyborach do Sejmu otrzymały co najmniej 3 proc. głosów (gdy tworzyły samodzielny komitet wyborczy), oraz partie tworzące koalicję wyborczą, której listy uzyskały łącznie co najmniej 6 proc. głosów wyborców.