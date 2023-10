Wybory parlamentarne 2023. Jak przebiegają?

Wybory do parlamentu w Polsce odbywają się co cztery lata . Obywatele wybierają wtedy 460 posłów i 100 senatorów. W głosowaniu może wziąć udział każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat i nie ma ograniczonych praw obywatelskich.

Wybory do Sejmu i Senatu. Kto wygrał poprzednie wybory w 2019 roku?

W 2019 roku wybory parlamentarne do Sejmu wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 235 mandatów. Stanowiło to 51,09 proc. mandatów, co dało PIS-owi bezwzględną większość w Sejmie w przypadku, gdyby głosowali wszyscy posłowie tej partii. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, zdobywając 134 mandaty, co stanowi 29,13 proc. mandatów. Dalej uplasowały się SLD (49 mandatów), PSL (30 mandatów), Konfederacja Wolność i Niepodległość (11 mandatów). Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.