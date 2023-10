Wybory 2023. Kto startuje do Senatu? PKW przygotowała duże ułatwienie

Najbliższe wybory w Polsce to głosowanie na kandydatów do dwóch izb parlamentu - Senatu i Sejmu. W przypadku tej pierwszej, od ponad dekady zasiadają w niej osoby wybierane w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW). To oznacza, że w każdym okręgu wybierzemy tylko jedną, konkretną osobę. Gdzie znaleźć listę wszystkich okręgów i sprawdzić nazwiska kandydatów, które ujrzymy na kartach wyborczych 15 października? PKW przygotowała specjalną wyszukiwarkę.