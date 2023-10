Wybory 2023. Jak będzie wyglądała karta do głosowania?

15 września Państwowa Komisja Wyborcza uchwaliła zmieniającą poprzednie przepisy uchwałę "w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju". W praktyce definiuje ona wygląd kart, dzięki którym 15 października Polki i Polacy będą mogli oddać swoje głosy.