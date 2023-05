19 kwietnia w Sejmie odbyła się konferencja prasowa, na której ogłoszono powstanie nowej partii - Dobry Ruch (DR). Z formalnego punktu widzenia ugrupowanie to funkcjonowało już wcześniej jako Partia Możemy, a Dobry Ruch to jedynie jego nowa odsłona. Zabieg ten - w tak krótkim czasie do wyborów - to ominięcie konieczności oczekiwania na rejestrację nowego podmiotu.

Obecnie partia ma w swoich szeregach jednego posła, a jest nim lider grupy Paweł Szramka - były współpracownik Pawła Kukiza, który nie zgodził się na kooperację z Prawem i Sprawiedliwością.

Wybory parlamentarne 2023. Dobry Ruch, czyli nowa partia w Sejmie

Jak przekonują członkowie, Dobry Ruch "dąży do poprawy jakości w polskiej polityce", a ich nadrzędnym celem jest "rozwój państwa przyjaznego obywatelowi, opartego na wolności gospodarczej i osobistej".

W deklaracji ideowej partia postuluje likwidację PIT, CIT, 500+, ZUS i mediów publicznych, chce wprowadzić dobrowolną składkę zdrowotną, popiera energetykę odnawialną i jądrową, decentralizację, demokrację bezpośrednią czy inicjatywę sędziów pokoju oraz opowiada się za legalizacją związków partnerskich i marihuany, a także liberalizacją prawa aborcyjnego.

Dalej czytamy, że ugrupowanie nie zgadza się na powrót zasadniczej służby wojskowej, nie popiera zakazu handlu w niedzielę, a także chce reformy zasad finansowania Kościoła przez państwo.