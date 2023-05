W ostrch słowach wypowiedział się także aktywista Jan Śpiewak. "Wojewódzki, znany z kryminalnych reklam alko i promowania patologii, mówi, że będzie głosować na Konfederację jeśli do wyboru będzie Razem, bo to lepsze dla jego portfela" - napisał.

"Woli ruskie onuce, batożenie gejów i zakaz aborcji, niż wyższe podatki dla bogatych. TVN wyhodował potwora" - dodał Śpiewak.

Słów krytyki nie zabrakło także ze strony Mai Staśko. "Wojewódzki mówi, że woli Konfederację od Razem, bo to lepsze dla jego portfela. Wybiera legalizację przemocy wobec dzieci, propagandę putinowską i postulowanie batożenia gejów - bo jako bogacz nie chce płacić większych podatków, by inni płacili mniejsze i mieli dostęp do lekarza" - czytamy we wpisie aktywistki.

Maja Staśko skrytykowała przy okazji "liberalne elity" w Polsce. " Są liberalne i przeciwne przemocy wobec dzieci czy osób LGBTQ - do czasu, gdy to tylko słowa. Ale gdy ktoś postuluje, by z ich milionów małą część przeznaczyć na ochronę zdrowia psychicznego dla dzieci - to już nie są za dziećmi" - oceniła.