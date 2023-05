"Trzecia droga". Tak Hołownia i Kosiniak pójdą do wyborów

W poniedziałek Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosili, że ich komitet koalicyjny będzie się nazywał "Trzecia droga".

- Najstarsza partia w Polsce (PSL) i najmłodsza (Polska 2050) idą razem do wyborów parlamentarnych - podkreślił Szymon Hołownia.

Jak dodał, dzisiaj mówimy "nie" wspólnej liście opozycji. Zapewnił, że "będziemy w stanie wygrać te wybory, jeśli ludzie będą mieli wybór".

- Proponujemy coś innego niż ten polaryzacyjny układ, bo Polacy się w nim nie mieszczą - stwierdził lider Polski 2050.

- "Trzecia Droga" to wybór większego dobra, a nie mniejszego zła - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. - To alternatywa dla tych, którzy dziś rządzą i prowadzą Polskę drogą na manowce, czasem na prosto w przepaść - dodał.

Reklama

Lider PSL przekazał, że "to jest droga pod prąd, by dotrzeć do źródła, by nastąpiło odrodzenie". - Trzeba w dzisiejszych czasach mieć marzenia - dodał Kosiniak-Kamysz.

Więcej informacji wkrótce.