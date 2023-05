"800 plus" dla pracujących. Propozycja PSL

Oprac.: Marta Stępień Polska

"Postulujemy '800 plus' dla pracujących" - napisał na Twitterze Władysław Kosiniak-Kamysz. To odpowiedź na propozycję PiS, który w niedzielę zapowiedział podniesienie kwoty świadczenia "500 plus". "Praca musi się opłacać" - podkreślił lider PSL.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz / Tomasz Gzell / PAP