Agnieszka Ścigaj w rządzie. Paweł Szramka wystąpił z gestem sprzeciwu

- Po wielu rozmowach programowych doszliśmy do porozumienia z kołem Polskie Sprawy - powiedział premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając, że w skład rządu wchodzi posłanka wspomnianego koła Agnieszka Ścigaj.

- Pani poseł Agnieszka Ścigaj zajmie się w rządzie integracją społeczną, w tym falą uchodźców z Ukrainy - tłumaczył premier.

Paweł Szramka wystąpił z gestem sprzeciwu

Nie wszystkim jednak spodobał się ten angaż. Rozczarowany roszadą okazał się być poseł Paweł Szramka, który należał wraz ze Ścigaj do czteroosobowego koła poselskiego Polskie Sprawy.

Jak ogłosił na Twitterze, rezygnuje on z członkostwa w kole i zamierza pozostać posłem niezrzeszonym. "Liczyłem na to, że potoczy się to zupełnie inaczej" - skomentował gorzko.

Nie jest to jedyny gest sprzeciwu po decyzji koła Polskie Sprawy. Porozumienie Jarosława Gowina, do którego należał poseł Andrzej Sośnierz (formalnie również członek koła Polskie Sprawy) zdecydowało o wyrzuceniu polityka ze swoich szeregów. "Prezes Jarosław Gowin złożył wniosek o usunięcie posła Andrzeja Sośnierza z Porozumienia ze względu na jego decyzję o koalicji z rządem PiS. Decyzja o usunięciu posła Sośnierza z partii zapadła jednogłośnie" - obwieścił rzecznik partii Jan Strzeżek.

Koło Polskie Sprawy w okrojonym składzie

Koło Polskie Sprawy ma bardzo krótką historię. Zostało założone zaledwie rok temu - pod koniec kwietnia 2021 roku. W swoim "szczytowym" momencie koło miało pięcioro członków, aktualnie w skład koła wchodzą trzy osoby.

Założycielami Polskich Spraw byli związani wcześniej z Kukiz’15 Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka. Później dołączył do nich wybrany z list PiS poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz, który nie zgadzał się ze swoim macierzystym obozem politycznym.

Do Polskich Spraw dołączyli również, opuszczając PiS, Zbigniew Girzyński i Małgorzata Janowska. Niedługo po tym Janowska powróciła na łono klubu PiS, przystępując do Partii Republikańskiej Adama Bielana (część Zjednoczonej Prawicy - red.).