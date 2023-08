Interia poznała większość jedynek Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni, przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. W ostatnim czasie Trzecia Droga zażegnała poważny kryzys między sojusznikami i wygląda na to, że jest gotowa do wyborów. Na ponad dwa miesiące przed wyborami ma dopracowane niemal wszystkie "jedynki", czyli nazwiska osób, które będą otwierać listy w poszczególnych okręgach.

Gdzie wystartują Hołownia i Kosiniak-Kamysz?

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami żaden z liderów Trzeciej Drogi nie wystartuje w Warszawie. Co jest pewnym zaskoczeniem, bo wszystkie największe partie wysyłają tam najmocniejszych: z PiS zapewne wystartuje Jarosław Kaczyński , z PO Donald Tusk , z Lewicy Adrian Zandberg , a z Konfederacji Sławomir Mentzen .

Jedynką Trzeciej Drogi w Warszawie będzie natomiast Michał Kobosko , wiceprzewodniczący Polski 2050. Kobosko tym samym niejako "spycha" na dalszą pozycję Władysława Teofila Bartoszewskiego. To poseł, który zdobył pierwszy mandat dla PSL w stolicy od bardzo dawna, stąd taki ruch może wydawać się zaskakujący .

Szymon Hołownia będzie kandydatem Trzeciej Drogi z rodzinnego Białegostoku. Władysław Kosiniak-Kamysz powalczy o głosy w Tarnowie, a to okręg bardzo bliski nie tylko liderowi, ale też wyborcom PSL. W pow. tarnowskim leżą Wierzchosławice, bodaj najważniejsze miejsce dla ludowców. To tam urodził się Wincenty Witos i od lat często spotykają się tam politycy partii.

Kraków, Lublin, Konin, Gdynia i Olsztyn

Mirosław Suchoń znów powalczy o mandat na Podbeskidziu, a Paweł Zalewski w okręgu podwarszawskim. Jedynką w Katowicach powinien być Michał Gramatyka . Co ciekawe, jedynka w Łodzi również przypadła w udziale Polsce 2050, a naturalnym kandydatem wydawałby się Tomasz Zimoch . Docierają do nas jednak sprzeczne sygnały i być może byłego dziennikarza w ogóle zabraknie w tych wyborach.

Kogo nie będzie na czele list Trzeciej Drogi?

Poznań i Gdańsk to kolejne duże miasta, które w ramach umowy koalicyjnej przypadły Polsce 2050. Na razie jednak kandydaci z tych okręgów pozostają tajemnicą. Znak zapytania stoi także przy Róży Thun. To znana polityk od lat zasiadająca w Parlamencie Europejskim i mówiło się o jej powrocie do kraju przed tymi wyborami.