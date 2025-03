Nowy wiek emerytalny dla tancerzy to pomysł, który pojawił się w przestrzeni publicznej w ubiegłym roku. Choć nieustannie mówi się o konieczności wydłużenia momentu przechodzenia na emeryturę w związku z kryzysem demograficznym i załamaniem systemu, tancerze mogą stać się grupą uprzywilejowaną.

Senat podczas posiedzenia 13 marca przegłosował ustawę, która wprowadza nowy wiek emerytalny dla tej grupy zawodowej. Ustawa zakłada, że tancerze od 1 stycznia 2026 roku mogliby zyskać prawo do emerytury już w wieku 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn . Ustawa uzyskała 82 głosy za i tym samym została przyjęta. O tym, czy wejdzie w życie, zdecydują teraz w Sejmie w najbliższym czasie posłowie.

Warto tutaj zaznaczyć, że nowy wiek emerytalny dotyczy tancerzy baletowych . Oczywiście przegłosowana przez Senat ustawa zakłada pewne ograniczenia. Tancerze będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę, o ile będą posiadać między innymi tytułu zawodowego tancerza baletowego oraz co najmniej 20 lat pracy w zawodzie .

Nowy wiek emerytalny dla tancerzy jest źródłem wielu dyskusji. Pomysł nie jest jednak tylko kwestią podnoszoną przez polskie baletnice i baletników. W czasie fali protestów we Francji w 2023 roku przeciwko reformie emerytalnej protestowali Tancerze Opery Paryskiej . Reforma opóźniała bowiem ich przejście na emeryturę o 20 lat.

Z kolei w Czechach niedawno emerytura dla tancerzy została do pewnego stopnia zastąpiona rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy .

Skąd wziął się pomysł na nowy wiek emerytalny dla tancerzy? Przede wszystkim uznano, że tancerz baletowy toprofesja wymagająca wyniszczających treningów. W uzasadnieniu ustawy przegłosowanej przez Senat podkreślono, że częste występy oraz przygotowanie do nich prowadzi do ogromnej eksploatacji organizmu.