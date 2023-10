Gorąco na debacie TVP. "Wazon Putina", "pakujcie kuwety"

Premier Morawiecki: Wszyscy na jednego, banda "rudego"

Debata wyborcza TVP. Lewica proponuje rentę wdowią

D. Tusk: Premier jest wyraźnie pobudzony

- Oddaliśmy pieniądze polskim dzieciom - przekazał przedstawiciel PiS. Dodał, że polityka społeczna rządu PO-PSL była polityką "mniej niż zero" . - Chcemy znieść podatek PiS do zera procent - poinformował polityk Bezpartyjnych Samorządowców.

Lider KO przekazał, że premier jest "wyraźnie pobudzony". Dodał, że jego formacja chciała wprowadzić waloryzację 500 plus do 800 plus już w czerwcu. Przedstawicielka Lewicy wskazała, że polityka społeczna musi być systemowa i zaproponowała budowę 300 tys. mieszkań oraz darmowy transport publiczny dla dzieci. - Proponujemy oszczędności. Po pierwsze: zero socjalu dla Ukraińców - mówił Krzysztof Bosak.