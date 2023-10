Poznaj najważniejsze daty wyborów parlamentarnych 2023 , które obowiązują cię jako wyborcę. Czy wiesz, do kiedy możesz zmienić miejsce głosowania? Dowiedz się, kiedy spodziewać się pierwszych wyników.

Wybory 2023. Najpierw 28 sierpnia

28 sierpnia to termin końcowy na zawiadomienie PKW przez partie o utworzeniu komitetu wyborczego, przez pełnomocników o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. To także termin, do którego powołane zostały okręgowe komisje wyborcze.