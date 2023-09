Wybory 2023. Jaki dokument okazać komisji wyborczej?

Po stawieniu się w lokalu wyborczym i podejściu do stolika komisji musimy okazać dokument, który potwierdzi, że "my to my" i pozwoli na odnalezienie właściwego wiersza w spisie wyborców. Reguluje to art. 52 Kodeksu wyborczego:

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. ~ Art. 52. § 1. Kodeksu wyborczego

W Polsce są tylko dwa dokumenty, które potwierdzają tożsamość:

dowód osobisty;

paszport.

Wbrew często powtarzanej opinii, takim dokumentem nie jest prawo jazdy, które co prawda można okazać w wielu miejscach, jednak nie przed komisją wyborczą, która w takiej sytuacji nie wyda karty do głosowania. Dokładne stanowisko w tej kwestii można znaleźć w komunikacie MSWiA pod tym adresem.

Powyższy akapit nie wymagał dodatkowego komentarza do 14 lipca 2023 roku, kiedy w życie weszły przepisy dotyczące aplikacji mObywatel. Do listy dokumentów potwierdzających tożsamość dopisana została kolejna pozycja - mDowód.

Wybory 2023. Czy mObywatel wystarczy, by zagłosować w wyborach?

Nowa ustawa zrównała wszystkie dokumenty w aplikacji mObywatel z ich plastikowymi odpowiednikami. To oznacza, że wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagano okazania dowodu osobistego, możemy wylegitymować się mDowodem w telefonie. Warto pamiętać, że to "dokument równoznaczny", nie oznacza 'ten sam" - mDowód nie pozwala jednak np. na przekraczanie granic w strefie Schengen.

Nie licząc wyjątku uczynionego względem banków, które mDowód honorują dopiero od początku września, już od 14 lipca wszystkie urzędy i instytucje państwowe dopuszczają okazanie dokumentu w mObywatelu - nie inaczej będzie podczas głosowania. Można z nim iść także na wybory czy referendum.

Do głosowania w wyborach parlamentarnych w 2023 roku wystarczy okazanie komisji wyborczej mDowodu w aplikacji mObywatel. Po weryfikacji tożsamości i odnalezieniu nazwiska w papierowym spisie komisja ma obowiązek wydać okazicielowi karty do głosowania (a w tym roku także do referendum, jeżeli wyborca nie zdecyduje inaczej).

Wybory 2023. Jak sprawdzić, czy jesteś w spisie wyborców?

Sam mObywatel na niewiele się zda, jeżeli okaże się, że nie figurujemy w spisie wyborców. Warto upewnić się, że jesteśmy na odpowiedniej liście - szczególnie jeżeli zmienialiśmy swoje miejsce głosowania. Spisem nie muszą martwić się ci, którzy najpóźniej na 3 dni przed wyborami uzyskali zaświadczenie uprawniające do głosowania w dowolnej komisji.

Od tego roku swój okręg wyborczy możemy sprawdzić on-line w Centralnym Rejestrze Wyborców. Żeby to zrobić:

Przejdź pod ten adres w domenie rządowej. Naciśnij "Sprawdź swoje dane przez Internet". Zaloguj się do platformy ePUAP (profil zaufany, bankowość elektroniczna, mObywatel). Otwórz zakładki i wybierz "Moje dane". Wybierz z rozwijanej listy "Centralny Rejestr Wyborców".

Po wykonaniu powyższych kroków będziesz mógł sprawdzić wszystkie najważniejsze dane - gminę, numer obwodu i adres siedziby komisji wyborczej. Na podstawie danych z systemu informatycznego są generowane spisy, na których potem podpisujemy się po wylegitymowaniu odpowiednim dokumentem przed komisją wyborczą.

