Czwartek będzie bardzo wymagającym dniem dla mieszkańców południowych województw. Tam nadciągną gwałtowne burze z ulewami i lokalnym gradem . Niewykluczone, że w ciągu kilku godzin spadnie miejscami do około 40 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami może nawet dochodzić do podtopień. Dlatego warto na bieżąco śledzić, gdzie w danym momencie znajdują się burze i czy mogą nam zagrozić. Na szczęście jest wiele ogólnodostępnych serwisów , które to umożliwiają.

W szczególnych przypadkach, kiedy do naszego kraju nadciągają wyjątkowo niebezpieczne zjawiska, specjaliści z IMGW w mediach społecznościowych Instytutu uruchamiają relację na żywo (live stream). Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w czwartek - w serwisie X można śledzić aktualizacje związane z rozwojem burz w naszym kraju.

Jak czytamy w tym serwisie w czwartek burze najsilniejsze będą na południu, na terenach od Opolszczyzny po Podkarpacie i południową Lubelszczyznę. Na tych terenach "głównym zagrożeniem będą ulewne i nawalne opady deszczu, których intensywność może dochodzić nawet do 30-40 mm na godzinę, a sumy opadów mogą sięgać punktowo do 60-70 mm. Nawalnym opadom będzie towarzyszyć silny wiatr, osiągający w porywach do 70 km/h" - ostrzegają eksperci. Lokalnie może też dochodzić do gradobicia.