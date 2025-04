Jak podała agencja Reutera, władze Indii podjęły decyzję o całkowitym zamknięciu granicy z Pakistanem. Taki krok to wynik wtorkowego ataku terrorystycznego na turystów, który miał miejsce w Kaszmirze, na terenie, do którego prawa roszczą sobie oba państwa. Zginęło w nim co najmniej 20 osób.