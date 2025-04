Przy zatrzymanych młodych mężczyznach znaleziono w niedzielę 13 kwietnia około 5 tys. mrówek. Ukryli je w wacie w ponad 2 tys. zmodyfikowanych probówkach i strzykawkach, zaprojektowanych tak, aby mogły przetrwać do dwóch miesięcy. Według kenijskich służb miały one trafić na nielegalne targi egzotycznych zwierząt w Europie i Azji.

- To pierwszy przypadek "biopiractwa" na tak dużą skalę w Kenii - ocenił w rozmowie z kenijską gazetą "Star" rzecznik KWS Paul Udoto, dodając, że wcześniej dochodziło do prób przemytu cennych mrówek, ale zwykle chodziło o kilkanaście, kilkadziesiąt okazów.

Niezwykle rzadka olbrzymia afrykańska mrówka żniwiarka, czyli Messor cephalotes, jest największym gatunkiem w swojej rodzinie, a jej królowe osiągają rozmiary do 25 mm. Poza Kenią występuje w Etiopii i Tanzanii.

- Nie przyjechaliśmy tu, żeby łamać jakiekolwiek prawa. Przez przypadek i z głupoty to zrobiliśmy - mówi Lornoy David, jeden z belgijskich przemytników cytowany przez "The Guardian". Jak podaje dziennik, ostatecznie dwaj mężczyźni, obaj w wieku 19 lat, przyznali się do winy.