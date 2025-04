Donald Tusk zapowiedział zmiany w przepisach. Czego dokładnie dotyczą?

W czwartek premier Donald Tusk wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami strony społecznej z szefem InPostu Rafałem Brzoską w sprawie deregulacji polskich przepisów i zapowiedział nadchodzące zmiany. - Czasem będą to ustawy bardzo pracochłonne i skomplikowane, czasem będą po prostu unieważniać bariery - podkreślił.

Deregulacja przepisów. Największe zmiany od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej

Zdaniem premiera Tuska rozpatrywane zmiany są największymi, jakie mają zostać wprowadzone od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej .

- Pakiet projektów ustaw deregulacyjnych będzie procedowany na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wyborach prezydenckich, aby nie stało się to przedmiotem walki politycznej - poinformował szef rządu .

Zwrócił się jednocześnie do ministra rozwoju o rozpatrzenie również propozycji składanych przez opozycję .

Wskazał także, że "jeżeli coś ma sens i ma też rekomendacje strony społecznej, to nie ma żadnego powodu, żeby to nie stało się częścią tego pakietu". - Ja też respektuję to, że w obrębie koalicji rządzącej na przykład Lewica ma inne zdanie" - podkreślił.