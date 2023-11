- Będziemy walczyć dalej aż do zwycięstwa. Nie mamy innego wyboru - tymi słowami premier Izraela Beniamin Netanjahu rozwiał wszelkie nadzieje na wstrzymanie ognia. Izraelska ofensywa lądowa przeciwko Hamasowi, rozpoczęta po dokonanej przez tę islamistyczną organizację masakrze ponad 1400 Izraelczyków, przecięła Strefę Gazy na dwie części.

Teraz zamyka się pierścień okrążenia wokół miasta Gazy. Walki o domy ograniczają się jeszcze do terenów o raczej wiejskim charakterze. Niebawem mogą się one jednak zacząć w samym zbombardowanym mieście.

- Do tej operacji izraelscy żołnierze są bardzo dobrze przygotowani - powiedział Deutsche Welle brytyjski ekspert wojskowy Frank Ledwidge z uniwersytetu w Portsmouth. - Mają więcej doświadczenia w walkach w mieście niż jakakolwiek inna armia świata. Izraelskie wojsko od lat ćwiczy walki o domy w specjalnym ośrodku na pustyni Negew. Teraz jednak nie chodzi już o ćwiczenia.

Wojna w Izraelu. Wnioski z walk o Mosul

Amerykanie wiedzą, o czym mówią. Podczas ciężkich walk koalicji kierowanej przez USA z tak zwanym Państwem Islamskim w Syrii i Iraku dochodziło niejednokrotnie do wysokich strat wśród ludności cywilnej. Według niektórych szacunków tylko podczas walk o Mosul w latach 2016-2017 zginęło ok. 10 tysięcy osób cywilnych. Walki o każdy dom i każdą ulicę trwały przez dziewięć pełnych miesięcy - i to mimo że Państwo Islamskie było wówczas izolowane na arenie międzynarodowej i nie otrzymywało pomocy z zewnątrz.