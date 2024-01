"Mało im?". Zacharowa zareagowała na słowa Radosława Sikorskiego

"Czy rakiety, według Sikorskiego, powinny mieć zasięg pozwalający dolecieć im do granicy z Polską? Mało im jest tego, co już przyleciało z terytorium Ukrainy?" - tak rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa skomentowała wezwania Radosława Sikorskiego. Wcześniej szef polskiego resortu spraw zagranicznych apelował o przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu, by "odpowiedzieć na ostatnią napaść na Ukrainę w języku zrozumiałym dla Putina".