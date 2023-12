"Mamy do czynienia z potężnymi atakami, w powietrzu lata dużo wszystkiego i takie przypadki zdarzają się już nie po raz pierwszy" - komentuje rzecznik sił powietrznych Ukrainy. Kijów po incydencie z rosyjską rakietą w polskiej przestrzeni twierdzi, że to "sygnał do wzmocnienia ich obrony".