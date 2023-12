- Polska nie przedstawiła żadnych dowodów, by doszło do naruszenia jej granicy przez rosyjski pocisk - powiedział charge d'affaires Rosji w Warszawie Andriej Ordasz. Dyplomata został wezwany do MSZ przez wiceministra Władysława Teofila Bartoszewskiego i podkreślił, że Moskwa nie wyjaśni tego zdarzenia, dopóki strona polska nie przedstawi konkretnych argumentów.