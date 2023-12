Zmasowany ostrzał Ukrainy. Rakiety spadły nieopodal polskiej granicy

Po zmasowanym ataku Ministerstwo Energetyki przekazało, że w czterech regionach doszło do przerw w dostawie prądu .

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak na ukraińskie miasta

Na skutek ataku przeprowadzonego w Odessie jedna dwie osoby zginęły, a co najmniej 15 zostało rannych. Jak podało, ministerstwo zdrowia Rosjanie uderzyli w szkołę. Wcześniej informowaliśmy o pożarze wieżowca na terenie miasta.

W mieście Dniepr na skutek działań Rosjan zginęły co najmniej cztery osoby, a kilkanaście zostało rannych. Lokalne władze przekazały, że zaatakowano szpital położniczy i centrum handlowe . Według resortu zdrowia placówka medyczna została znacznie uszkodzona , ale wszyscy pacjenci i pracownicy zdążyli się ewakuować.

W piątek rosyjska rakieta trafiła w blok mieszkalny we Lwowie, w zachodniej części Ukrainy. Według lokalnych mediów po ataku zabita została jedna osoba, a trzy zostały ranne. Jak powiadomił mer obwodu lwowskiego Maksym Kozucki doszło do uszkodzenia jednego budynku mieszkalnego, liceum i przedszkola. Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał, że na skutek ataku przeprowadzonego prawdopodobnie przy pomocy dronów kamikadze typu Shahed doszło do pożaru w obiekcie infrastruktury krytycznej.