Kreml reaguje na propozycję Zełenskiego. "Trzeba najpierw zrozumieć"

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w poniedziałek, że Rosja "powinna być" reprezentowana na drugim szczycie w sprawie konfliktu na Ukrainie. We wtorek do tych słów odniósł się rzecznik Kreml a Dmitrij Pieskow w rosyjskiej telewizji Zvezda.

- Pierwszy szczyt nie był w ogóle szczytem pokojowym - powiedział. - Więc najpierw trzeba zrozumieć, co on (Zełenski - red.) ma na myśli - dodał.

Wojna na Ukrainie. USA o propozycji Zełenskiego

- Jeśli Kijów chce zaprosić Rosję na ten szczyt, to oczywiście jest to coś, co popieramy - powiedział dziennikarzom rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller.