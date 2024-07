Zełenski przyjechał do Belwederu około 14:30. Nie pokonał długiej drogi po poprzednim spotkaniu z premierem Tuskiem , gdyż budynek KPRM znajduje się nieopodal. Najpierw prezydenci Polski i Ukrainy przywitali się, a następnie na oczach kamer odbyli krótką rozmowę .

Następnie przeszli do sąsiedniego pomieszczenia, gdzie dziennikarze weszli tylko na chwilę. Przysłuchiwali się stanowiskom liderów obu delegacji , lecz po paru minutach zostali wyproszeni. Od tego czasu rozmowy trwają za zamkniętymi drzwiami.

Wołodymyr Zełenski w Belwederze. Andrzej Duda mówi o wsparciu Polski

Na początku Andrzej Duda stwierdził, że jest usatysfakcjonowany z wizyty Zełenskiego w Polsce. Przypomniał, iż ukraiński prezydent jest w drodze do Waszyngtonu , gdzie przy okazji szczytu NATO ma spotkać się z Joe Bidenem . - Dla nas to sygnał dobrosąsiedzkich relacji - uznał polski polityk, zapewniając, że "Kijów może być pewny wsparcia Warszawy".

- Od samego początku wspieramy europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. I damy temu wyraz w Waszyngtonie . Byłoby najlepiej, gdyby Ukraina dostała formalne zaproszenie do NATO - nie miał wątpliwości Duda.

Z kolei Zełenski na wstępie podziękował wszystkim Polakom "za silne wsparcie, także w kontekście wspierania akcesji do UE ". - Polska jest przyjazna i niezależnie od wewnętrznych procesów politycznych wewnętrznie zjednoczona wokół idei wsparcia Ukrainy - zwrócił uwagę.

Ukraina wejdzie do NATO? Andrzej Duda: Sojusz nie może się wahać

W mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP pojawił się wpis ze słowami Dudy z rozmów obu delegacji. "Kwestia przyjęcia Ukrainy do NATO musi być uwarunkowana tylko jedną rzeczą: wola społeczeństwa ukraińskiego. Jeśli taka będzie, Sojusz nie może się wahać" - czytamy.

Tusk i Zełenski podpisali polsko-ukraińską umowę o bezpieczeństwie

Wołodymyr Zełenski przyjechał do Polski w poniedziałek rano. Rozmowy polskich i ukraińskich władz były zaplanowane wcześniej, jednak konkretna data wizyty nie była znana. W ramach jednodniowej wizyty Tusk i Zełenski podpisali umowę o bezpieczeństwie i potępili poniedziałkowy, zmasowany atak na ukraińskie miasta.

Zełenski przekazał ponadto, że nie wiedział, iż Viktor Orban planuje wyprawę do Moskwy po wizycie w Kijowie. Premier RP dodał natomiast, że Polska chce uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. - Bezpośrednim powodem naszego spotkania było podpisanie ważnego dokumentu. Już 19 państw i UE jako całość podpisało podobne, wzajemne umowy dotyczące bezpieczeństwa - przypomniał Tusk.

Zełenski poleci do USA. Spotka się z Joe Bidenem

W kontekście planowanego przylotu Zełenskiego do USA warto podkreślić, iż nie został on zaproszony do stołu negocjacyjnego NATO. Rzecznik administracji Bidena zapewniał jednak, że "zobaczą państwo silną demonstrację poparcia Stanów Zjednoczonych i sojuszników dla Ukrainy".