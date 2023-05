Tydzień temu w przeglądzie politycznego TikTok'a Interii zaliczyliśmy dwa debiuty i sukces Sławomira Mentzena. Najchętniej oglądane rolki mniej lub bardziej odwoływały się do matur , które wystartowały w zeszły czwartek.

Najnowsza klasyfikacja już trzeci raz z rzędu przynosi wyraźny sukces jednego z partyjnych liderów. Ponadto może on poszczycić się po raz kolejny dwoma najbardziej popularnymi filmikami, opublikowanymi przez polityków na TikToku. Klasycznie, zajmiemy się tylko jednym z nich.

Partyjny zwycięzca natomiast to debiutant, który pozostawia dotychczas najchętniej klikane partie - Konfederację i Lewicę - daleko w tyle.

Kampania wyborcza 2023. Sławomir Mentzen znów wygrywa. Rośnie jednak konkurencja

Rolka, jaka zdobyła najwięcej wyświetleń, należy w drugim tygodniu maja do Sławomira Mentzena.

Prezes Nowej Nadziei znów poruszył temat matur - tym razem jednak postanowił nawiązać do słynnej sceny z "Dnia Świra", w której ojciec przepytuje swojego syna z języka angielskiego. Jak powszechnie wiadomo... z marnym skutkiem.

Mentzen na nagraniu wcielił się w rodzica, za co zdobył 1,6 mln wyświetleń. Jego drugi najpopularniejszy filmik odtworzono 1,1 mln razy.

Kolejną pozycję zajął debiutant w naszym zestawieniu, a jest nim Jacek Ozdoba. Nagranie rzecznika Suwerennej Polski to kompilacja fragmentów jego wystąpienia z podczas kongresu partii z 3 maja. W swoim przemówieniu wiceminister środowiska uderzał w politykę klimatyczną UE twierdząc, że Bruksela i Niemcy "zabierają nam auta i wchodzą do domu".

- Węgiel "nein", drewno "nein", gaz też jest "nein". Wiecie co macie wybrać? Pompę ciepła i to najlepiej "made in Germany". Wszystko - jak mawia klasyk - "für Deutschland" - stwierdził Ozdoba.

Dalej polityk przestrzegał przed ograniczeniami żywnościowymi i lotniczymi oraz przed nowymi podatkami, które nazwał "euro haraczem". Wideo obejrzano 801,6 tys. razy.

Pozostali politycy uzyskali wyraźnie mniej wyświetleń, stąd po raz kolejny publikujemy wyłącznie dwa najchętniej oglądane materiały.

Polityczny TikTok. Suwerenna Polska goni Konfederację na wyświetlenia

Pozostając jednak przy partii Zbigniewa Ziobry - która niedawno postanowiła zrobić rebranding - ogłaszamy, że wyraźnym i jednoznacznym liderem partyjnym w tym tygodniu została Suwerenna Polska. Najbardziej klikalna rolka opublikowana na TikTok'u ugrupowania zdobyła 643,2 tys. wyświetleń.

Na nagraniu minister sprawiedliwości mówi o tragedii ośmioletniego Kamilka z Częstochowy. Prokurator generalny wskazał w materiale, że wydał polecenie zmiany prawnej czynu zarzucanego ojczymowi skatowanego chłopca. - Jaki to jest poziom bestialstwa i zezwierzęcenia, aby tak traktować innego człowieka, do tego dziecko - pytał Zbigniew Ziobro.

Drugą pozycję, lecz znacznie słabiej odtwarzaną, zajęła Konfederacja. Bohaterem materiału znów okazał się Sławomir Mentzen, który próbował wytłumaczyć, dlaczego jego formacja jest krytykowana. Zdaniem lidera Nowej Nadziei powodem jest nieszablonowość jego bloku, która odróżnia to ugrupowanie od pozostałych partii politycznych, które w jego opinii są niemal takie same.

- Czeka nas 5,5 miesiąca wściekłych ataków i absurdalnych oskarżeń o prawie wszystko. No i jak to wytrzymamy, jak wyborcy to wytrzymają, to będzie pięknie. Wyobrażacie sobie, że będzie Sejm , w którym mamy 40 posłów Konfederacji, bez których się nic nie da zrobić? - zapowiada Mentzen, czym zdobył 114,2 tys. wyświetleń.

Choć nominalnie trzecie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, to z odległym od drugiej pozycji wynikiem 28,5 tys., nie znalazło miejsca na wyróżnienie w naszym cotygodniowym zestawieniu.

Suwerenna Polska zyskuje popularność. Lewica traci na TikTok'u

To już kolejny tydzień, w którym brakuje przedstawicieli lewej strony sceny politycznej. Pierwszy raz natomiast rysuje się tak wyraźna dominacja wyłącznie przedstawicieli prawicy. Dotychczas bardzo popularna Wanda Nowicka uplasowała się w dolnej stawce TOP 10 i zdobyła 208 tys. wyświetleń.

Jeszcze słabiej wypadł Donald Tusk, którego najbardziej popularny materiał odtworzono 43,9 tys. razy.

Na szczególną uwagę zasługują także były szef sztabu kampanii Krzysztofa Boska i członek zarządu Ruchu Narodowego Paweł Usiądek, który pod jednym ze swoich rolek zdobył 664,6 tys. kliknięć, a także wiceprzewodniczący PO Cezary Tomczyk, którego wideo obejrzano 486,4 tys. razy. Rezultaty te były jednak zbyt niskie względem dwóch pierwszych pozycji, by zamieszczać je w zestawieniu Interii.

Spośród partii politycznych ubiegłotygodniowy lider, Platforma Obywatelska, uplasował się dopiero na siódmej pozycji z 15,8 tys. kliknięć. Lewica natomiast - nie licząc Polski 2050 - była partią z najrzadziej klikaną pojedynczą rolką.

Suwerenna Polska, która wyraźnie goni w popularności Konfederację, przybrała strategię PiS i publikuje codziennie wiele materiałów. Ta metoda - jak widać - już nie sprawdza się na profilu partii rządzącej, ponieważ drugi tydzień z rzędu zdobyła względnie mniej wyświetleń niż partie z najpopularniejszymi rolkami.