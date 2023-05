Zeszły tydzień był jednoznacznym zwycięstwem prawego skrzydła sceny politycznej, ponieważ to Sławomir Mentzen i Konfederacja opublikowali najchętniej oglądane rolki ostatniego tygodnia kwietnia. Materiał o pensjach Polaków i komentarz do słów minister Anny Moskwy odtworzono łącznie niemal cztery miliony razy.

Jak dotychczas każde zestawienie Interii niesie za sobą niespodzianki. W najnowszej klasyfikacji lider spośród polityków jest wprawdzie powszechnie znany, jednak poseł z drugiej pozycji pojawia się u nas po raz pierwszy.

Jeszcze większym zaskoczeniem okazuje się przegląd partyjny - tutaj odnotowaliśmy nie tylko jednoznaczną i bardzo wyraźną przewagę nad pozostałymi formacjami, ale także debiut - nie są to notowane wcześniej ani Konfederacja, ani Lewica.

Polityczny przegląd TikToka: Sławomir Mentzen i Janusz Korwin-Mikke na pierwszych miejscach

Najchętniej oglądaną rolką na politycznym TikToku w majówkowym tygodniu może pochwalić się poprzedni zwycięzca - Sławomir Mentzen. To jednocześnie pierwszy przypadek w naszych rankingach, kiedy dany polityk powtarza swój sukces drugi raz z rzędu.

Lider Konfederacji poruszył w swoim materiale temat trwających matur . Odpowiedział na pytanie egzaminacyjne z języka polskiego: "Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń?".

- Oczywiście, że tak i z tej okazji mam dla was nieprzyjemną prawdę (...) Najgorsze dopiero przed wami - stwierdził, zwracając się do abiturientów. Mentzen ocenił, że przyszli studenci powinni się zastanowić, czy nie lepiej po maturze udać do pracy i "nauczyć się czegoś, co przyda się w życiu", zamiast iść na studia, "które nic nie dadzą".

Film odtworzono łącznie 964,2 tys. razy.

TikTok

Na kolejnym miejscu, po raz pierwszy w naszym zestawieniu, pojawił się Janusz Korwin-Mikke. Były lider partii KORWiN (obecnie Nowa Nadzieja - red.) - podobnie jak jego sukcesor i zwycięzca tego zestawienia - poruszył temat edukacji. Poseł porównał w swoim nagraniu pracę pedagogów do fabryki śrubek.

- Gdyby nauczycielom płacić od godziny, biedne dzieci uczyłyby się dziennie siedem, osiem i więcej godzin. Gdyby płacić dniówkę, to dzieci musiałyby się uczyć również w soboty, a może i w niedziele. A ponieważ mają miesięczne pensje, no to wolne dni nauczyciela, wolne majówki - ocenił.

Zdaniem Janusza Korwin-Mikkego prowadzi to do wniosku, że o szkole nie mogą decydować nauczyciele, dzieci czy minister. - Tylko rodzice, bo to rodzice płacą za szkołę i to rodzice chcą, żeby ich dzieci nie były ciemne i głupie jak tabaka w rogu - zakończył. Rolka zdobyła w ciągu doby 835,7 tys. wyświetleń.

TikTok

Partie polityczne na TikToku. Platforma Obywatelska zostawia rywali w tyle

W tym tygodniu niekwestionowanym liderem partyjnym okazała się Platforma Obywatelska. Jeden z filmików ugrupowania odtworzono 1,6 mln razy.

Na wideo widzimy tegorocznego maturzystę, który podczas spotkania Donalda Tuska z mieszkańcami Częstochowy tłumaczy, dlaczego nie chce wyjeżdżać z kraju. - Zależy mi na Polsce. To nie jest, że ja sobie wyjadę - mogę wyjechać, umiem mówić po angielsku, sobie dam radę jakoś. Ale ja chcę być w Polsce - tutaj mam rodzinę, tutaj mam brata - mówi.

Po krótkim cięciu materiału, 18-latek kieruje swoje słowa bezpośrednio do Donalda Tuska i deklaruje, że on i osoby zgromadzone na spotkaniu pójdą na wybory, by poprzeć lidera PO. - Pójdziemy i oddamy swój głos na pana, bo panu ufamy - że pan da radę, że pan naprawi - kwituje.

TikTok

Następną pozycję zajęła Konfederacja, jednak zdobyła niemal sześć razy mniej wyświetleń niż nagranie Platformy Obywatelskiej. Na rolce widzimy Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Były kandydat na prezydenta RP mówi tam o sprawie siostry premiera Morawieckiego, która była zatrudniona w trzebnickim magistracie.

- Okazuje się, że wedle ustaleń NIK pracowała ona w referacie, o istnieniu którego inni urzędnicy nie za bardzo wiedzieli - kpi Bosak, dodając, że dział krewnej szefa rządu miał odpowiadać za kulturę i sport, a zajmował się geotermią. Rolkę odtworzono 274,8 tys. razy.

Słabsze wyniki Nowickiej i Tuska. PiS pierwszy raz poza stawką

W tym zestawieniu pokazaliśmy jedynie po dwa materiały na każdą z kategorii, ponieważ pozostałe rolki nie cieszyły się wyjątkowo wysoką popularnością - wszak majówkowa pogoda zachęcała do spędzania czasu na łonie natury.

Wyraźnie mniej wyświetleń względem poprzednich rankingów uzyskały najpopularniejsze filmiki Wandy Nowickiej (101,8 tys.) czy Donalda Tuska (234,3 tys.).

Równie słabsze rezultaty zanotowało konto Lewicy (5,9 tys. na najchętniej oglądanej rolce) czy też Prawa i Sprawiedliwości (25,8 tys.) - a więc partii, które regularnie gościły wysoko w naszych klasyfikacjach. Tym samym PiS po raz pierwszy nie pojawiło się ze swoją rolką w zestawieniu Interii.