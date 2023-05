Partia Jarosława Kaczyńskiego bez szans na samodzielne rządy. Nowy sondaż

W porównaniu z ostatnim sondażem United Surveys dla Wirtualnej Polski PiS traci 1,1 pkt proc. Obecnie na partię prezesa Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 32 proc. respondentów. Dwa tygodnie wcześniej PiS mogło liczyć na poparcie na poziomie 33,1 proc. Z obliczeń wynika, że PiS zdobyłoby 179 mandatów.

Sondaż: PiS i PO ze spadkami, rośnie poparcie dla Konfederacji i koalicji Polski 2050 z PSL

Bardzo podobnie - jeśli mowa o spadkach - w sondażowym badaniu wypada PO, na którą zagłosowałoby 23,8 proc. ankietowanych. To o 1,3 pkt proc. mniej w porównaniu z wynikami ostatniego sondażu. Dwa tygodnie temu oddanie głosu na PO deklarowało 25,1 proc. osób biorących udział w ankiecie. PO przypadłoby tym samym 128 sejmowych foteli.



Według najnowszego sondażu Trzecie miejsce zajęłaby koalicja Polski 2050 z PSL, osiągając poparcie na poziomie 14,7 proc. W odniesieniu do poprzedniego rezultatu oznacza to wzrost o 0,4 pkt proc. Tym samym partie Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza zdobyłyby w Sejmie 71 miejsc.

Reklama

Na Konfederację, stawiającą w ostatnich tygodniach przede wszystkim na komunikację w mediach społecznościowych, zagłosowałoby 11,2 proc. ankietowanych, co pozwoliłoby na wprowadzenie do Sejmu 49 posłów. Tym samym partię Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena poparłoby o 1,9 pkt proc. więcej ankietowanych, niż przed dwoma tygodniami.

Ostatnią partią, która dostałaby się do Sejmu, byłaby Lewica. Ugrupowanie mogłoby liczyć na głosy 8,4 proc. respondentów, co przełożyłoby się na 32 mandaty. Taki wynik oznacza spadek o 1 pkt proc. w stosunku do wcześniejszego badania.

Do sejmu nie dostałaby się koalicja AgroUnii i Porozumienia, na którą zagłosowałoby 0,2 proc. badanych (spadek o 0,2 pkt proc.).

Sondaż: PiS bez szans na samodzielny rząd. Koalicja partii opozycyjnych z większością

Jak zauważają autorzy, publikujący wyniki najnowszego sondażu, PiS nie byłoby w stanie utworzyć samodzielnego rządu. Większością nie dysponowałoby nawet wtedy, jeśli zdecydowałoby się na koalicję z Konfederacją.

Z kolei sojusz PO wraz z Polską 2050, PSL i Lewicą pozwoliłby obecnym partiom opozycyjnym na stworzenie większości.

W najnowszym sondażu udział w wyborach zadeklarowało 56,8 proc. Swój głos zdecydowanie chce oddać 40,1 proc. ankietowanych. Z kolei 26,3 proc. "zdecydowanie" nie zamierza iść do urn. Jednocześnie o 1,3 pkt proc. wzrosła liczba respondentów, którzy nie wiedzieli, na kogo oddaliby swój głos (9,7 proc.).