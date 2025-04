Trump uderza w Zełenskiego. "Krym został utracony lata temu"

"To stwierdzenie jest bardzo szkodliwe dla negocjacji pokojowych z Rosją , ponieważ Krym został utracony wiele lat temu pod auspicjami prezydenta Baracka Husseina Obamy i nie jest nawet przedmiotem dyskusji" - stwierdził Trump na swojej platformie Truth Social.

"Nikt nie prosi Zełenskiego o uznanie Krymu za terytorium rosyjskie, ale jeśli on chce Krymu, to dlaczego nie zawalczył o niego jedenaście lat temu, kiedy został on przekazany Rosji bez jednego wystrzału?" - dodał prezydent USA, wskazując, że na tym obszarze znajdują się również "główne bazy rosyjskich okrętów podwodnych".