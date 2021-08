W najnowszym sondażu IBRIS dla "Wydarzeń" Polsatu respondenci byli pytani, czy wzięliby udział w wyborach do Sejmu, gdyby te odbywały się w najbliższą niedzielę. Blisko połowa (46 proc.) odpowiedziała "zdecydowanie tak". To niemal dwukrotny wzrost w stosunku do 30 czerwca, kiedy zdecydowaną chęć do oddania głosu wyraziło 27 proc. badanych. Dla porównania w kwietniu i maju było to ok. 40 proc. respondentów.

"Raczej tak" odpowiedziało 9 proc. badanych. To niemal dwukrotnie mniej niż w czerwcu (16 proc.). 20 proc. badanych przyznało, że "raczej nie" zagłosowałoby w wyborach do Sejmu. W maju tego samego zdania było ok. 30 proc. badanych. 9 proc. respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Najwyższy wynik w historii pomiarów

Wyraźnie wzrósł odsetek deklarujących udział w wyborach. Odpowiedź "zdecydowanie tak" ma najwyższe wskazania w historii pomiarów IBRIS. Łączne deklaracje udziału w wyborach ("zdecydowanie tak" oraz " raczej tak") na poziomie sondaży z kwietnia i maja.

Z sondażu IBRIS przeprowadzonego dla "Wydarzeń" Polsatu wynika, że w porównaniu do czerwca poparcie dla Zjednoczonej Prawicy wzrosło o 2 punkty procentowe. Co istotne, w poprzednich pomiarach Zjednoczona Prawica obejmowała również Porozumienie Jarosława Gowina. W najnowszym sondażu pytano o to ugrupowanie oddzielnie, ale nikt nie zadeklarował poparcia.

Duży wzrost poparcia dla jednej partii

Dużym wzrostem poparcia (bo o 7 punktów procentowych) w stosunku do czerwcowego badania cieszyć się może Koalicja Obywatelska. Swój głos oddałoby na nią 24 proc. badanych. Mniej badanych byłoby skłonnych zagłosować na Polskę 2050 Szymona Hołowni - 12 proc. (spadek o 5 punktów procentowych). Łączne poparcie dla KO i Polska 2050 jest na poziomie 36 proc.

Na Lewicę zagłosowałoby 8 proc. badanych. W czerwcu było to 9 proc., natomiast w kwietniu - 12 proc. Konfederacja cieszy się z najnowszym sondażu 7 proc. poparciem. Poza progiem wyborczym znalazła się PSL-Koalicja Polska. Głos oddałoby na nią 4 proc. badanych.

