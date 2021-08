Uchodźcy w Usnarzu. Donald Tusk: To może być początek kryzysu

Polska

To może być początek kryzysu - powiedział Donald Tusk, odnosząc się do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. - Wiemy dobrze, że reżim Łukaszenki, jego służby przygotowywały prowokacje zarówno wobec Litwy jak i Polski, organizując strumień migrantów i kierując go w stronę granic Unii Europejskiej - przyznał. W jego ocenie, w obliczu tej sytuacji widać "bezradność polskich władz".

Zdjęcie Donald Tusk / Jacek Domiński / Reporter