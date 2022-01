Premier Mateusz Morawiecki przemawiał w niedzielę na VIII Kongresie Rolnictwa RP. Przyznał, że obecna zima "to czas dużego niepokoju" przed tym, co się wydarzy, a także, jak będą wyglądały "relacje w rolnictwie po pandemii".

- COVID-19 rozhuśtał ceny, warunki płacowe i produktowe. To oznacza, że mamy wysokie ceny, zwłaszcza gazu. Tu również manipulacje cenowe ze strony Rosji są oczywiste - powiedział.

Mateusz Morawiecki: Niższy VAT na paliwa co najmniej do żniw

Szef rządu przypomniał, że w Madrycie - stolicy Hiszpanii - spotkał się z europejskimi politykami nurtu prawicowego. Jak stwierdził, również oni potwierdzili, że w ich krajach wysokość cen jest dotkliwa. Ocenił przy tym, że wprowadzona w Polsce tarcza antyinflacyjna była "najbardziej radykalna w Europie".



- Złagodzi ona wpływ inflacji na ceny paliw, gazu. Co najmniej do żniw - czyli przełomu lipca i sierpnia - utrzymamy obniżony VAT na paliwa - zapowiedział.



Premier: Czekamy na zgodę od KE ze względu na jedno ryzyko

Jak dodał Morawiecki, rząd RP wystąpił z wnioskiem do Komisji Europejskiej o możliwość uruchomienia państwowych dopłat do nawozów. - Zrobimy to natychmiast po jej otrzymaniu - powiedział.



- Czasami jestem pytany, dlaczego mamy czekać na tę zgodę. Zrobilibyśmy to, gdyby nie jedno ryzyko: za pół roku, za rok, zapuka urzędnik z Unii Europejskiej i zażąda oddania nieuprawnionej pomocy publicznej. Nie robimy więc tego nie ze względu ma przeszkody budżetowe, tylko ze względu na ryzyko, jakie może dotknąć każdego rolnika - wyjaśniał.



Zaapelował następnie do KE. - Dajcie nam jak najszybciej zgodę, abyśmy z budżetu państwa polskiego mogli pomagać polskiemu rolnikowi - powiedział.



Premier: Programy dla rolników ruszą przed wydaniem zgody na KPO

Morawiecki przekazał również, iż wspiera ustawę mającą zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Zwrócił się do opozycji, by zaakceptowała te przepisy. Zauważył również, że wśród rolników "jest niepokój, jak dalej będzie" z "różnymi programami" związanymi z Krajowym Planem Odbudowy.



- Zdecydowałem, że będziemy je realizować już wkrótce, nie czekając na ostateczne zgody m.in. wobec całego KPO. Te programy są bardzo dobre, wypracowane z całym środowiskiem rolniczym, chociażby ten dotyczący rezerw wody - uznał.



Zapowiedział 15 tys. zł dopłaty do "szybkiego powstania lepszych warunków wodnych" w gospodarstwach. Przypomniał o programach "Energia dla polskiej wsi", jak i tych dotyczących przetwórstwa rolnego, dzięki którym rolnicy utrzymywaliby większą marżę na swoich produktach.



- Dla ogromnej większości - 95-97 proc. gospodarstw - przed czasem, jaki podaliśmy, zapewnimy dopłaty do hektara na takim samym poziomie, jak średnia UE albo nawet nieco wyższym - mówił premier.



Morawiecki: Nie obawiam się skutków Zielonego Ładu, polska wieś sobie poradzi

Nawiązał też do Europejskiego Zielonego Ładu. - Trend w rolnictwie jest oczywisty: to produkty wysokiej jakości, ekologiczne. Nie obawiam się skutków Zielonego Ładu. Polski rolnik poradził sobie na europejskim rynku, o czym świadczy eksport na Zachód (...). Aby ta polityka była pełna, walczymy, by skrócić drogę produktów z pola do stołu. Rolnik się napracuje, a większość część zysków zgarnia ten, co przykleja metki. Wdrażamy programy, by to zmienić - poinformował.



Morawiecki ocenił, iż polska wieś "zawsze była ostoją tradycji, kultury i wiary". - To nie znaczy jednak, że stoi ona w miejscu - unowocześnia się, a my, rządzący, będziemy robili wszystko, aby w tych niełatwych okolicznościach wieś była wsią sukcesu, magnesem przyciągającym innych - mówił na kongresie.