Na spotkaniu wyborczym Karola Nawrockiego w Lęborku jego sympatycy zaczęli skandować obraźliwe pod adresem Donalda Tuska hasło. Kandydat nie zareagował. W PiS zastanawiają się teraz, jak uniknąć takich sytuacji w przyszłości i co zrobić, by z jednej strony nie zrazić do siebie twardych wyborców, a z drugiej nie dawać amunicji politycznym przeciwnikom.